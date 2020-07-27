300 тис. грн на комуналці для військкомату “підняв” підполковник ЗСУ

https://racurs.ua/ua/n141679-300-tys-grn-na-komunalci-dlya-viyskkomatu-pidnyav-pidpolkovnyk-zsu.html

Ракурс

300 тис. грн «заробив» підполковник Збройних сил України завдяки штучному завищенню обсягів спожитої теплової енергії у будівлі військового комісаріату. Військова прокуратура Білоцерківського гарнізону повідомила про підозру начальнику квартирно-експлуатаційного відділу ЗСУ.

За фактом розтрати бюджетних коштів на теплопостачанні військкомату (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України) повідомлено про підозру, — зазначає прес-служба Офісу генпрокурора.

За інформацією слідства, підполковник оформив з місцевою компанією договір про надання комунальних послуг для військкомату в опалювальний сезон.

Скориставшись відсутністю у приміщенні військкомату лічильника використаної теплової енергії, він штучно завищив обсяги отриманих послуг, підписав підроблені акти наданих послуг та здійснив завищену їх оплату за рахунок бюджетних коштів, — йдеться у повідомленні ОГП.



Внаслідок таких дій підполковника ЗСУ держава зазнала збитків на понад 300 тис. грн.

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