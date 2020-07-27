300 тыс. грн на коммуналке для военкомата «заработал» подполковник ВСУ — новости Украины

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Ракурс

300 тыс. грн «заработал» подполковник Вооруженных сил Украины благодаря искусственному завышению объемов потребления тепловой энергии в здании военного комиссариата. Военная прокуратура Белоцерковского гарнизона сообщила о подозрении начальнику квартирно-эксплуатационного отдела ВСУ.

По факту растраты бюджетных средств в ходе теплоснабжения военкомата (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины) сообщено о подозрении, — отмечает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По информации следствия, подполковник оформил с местной компанией договор о предоставлении коммунальных услуг для военкомата в отопительный сезон.

Воспользовавшись отсутствием в помещении военкомата счетчика использованной тепловой энергии, он искусственно завысил объемы оказанных услуг, подписал поддельные акты и совершил завышенную их оплату за счет бюджетных средств, — говорится в сообщении ОГП.



В результате таких действий подполковника ВСУ государство понесло убытки более чем на 300 тыс. грн.

Напомним, недавно «Ракурс» сообщал, что на взятке попался один из заместителей начальника Киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Чиновник бывшего суворовского военного училища требовал денежное вознаграждение за гарантированное поступление в лицей абитуриента.