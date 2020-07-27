На Львовщине правоохранители спасли котенка от издевательств, фото: Национальная полиция

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На Львовщине молодой мужчина закрыл котенка в стеклянной банке и опубликовал соответствующее видео в социальной сети Instagram.

Правоохранителям удалось его разыскать и задержать. Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского отдела полиции.

Задержанный — 20-летний житель одного из сел Сокальского района.

По факту жестокого обращения с животным открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса). За совершение этого правонарушения законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Отмечается, что видео издевательств над животным правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей 26 июля. На нем мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл эту емкость металлической крышкой для консервации.

После того, как автора видео разыскали, котенка осмотрели — он оказался здоровым и невредимым.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в прошлом году за издевательства над котом жителя Полтавщины приговорили к шести годам лишения свободы.