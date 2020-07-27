Жителя Львовщины задержали из-за видео с «законсервированным» котенком (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n141678-jitelya-lvovschiny-zaderjali-iz-za-video-s-zakonservirovannym-kotenkom-foto-video.htmlРакурс
На Львовщине молодой мужчина закрыл котенка в стеклянной банке и опубликовал соответствующее видео в социальной сети Instagram.
Правоохранителям удалось его разыскать и задержать. Об этом сообщает пресс-служба Червоноградского отдела полиции.
Задержанный — 20-летний житель одного из сел Сокальского района.
По факту жестокого обращения с животным открыто уголовное производство (ч. 1 ст. 299 Уголовного кодекса). За совершение этого правонарушения законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Отмечается, что видео издевательств над животным правоохранители обнаружили в ходе мониторинга соцсетей 26 июля. На нем мужчина поместил котенка в стеклянную банку и якобы закрыл эту емкость металлической крышкой для консервации.
После того, как автора видео разыскали, котенка осмотрели — он оказался здоровым и невредимым.
Продолжается досудебное расследование.
Напомним, в прошлом году за издевательства над котом жителя Полтавщины приговорили к шести годам лишения свободы.