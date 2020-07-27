На Львівщині правоохоронці врятували кошеня від знущань, фото: Національна поліція

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На Львівщині молодик закрив кошеня у скляній банці і опублікував відповідне відео в соціальній мережі Instagram.

Правоохоронцям вдалося його розшукати і затримати. Про це повідомляє прес-служба Червоноградського відділу поліції.

Затриманий — 20-річний житель одного з сіл Сокальського району.

За фактом жорстокого поводження з твариною відкрите кримінальне провадження (ч. 1 ст. 299 Кримінального кодексу). За вчинення цього правопорушення законодавство передбачає максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Зазначається, що відео знущань над твариною правоохоронці виявили під час моніторингу соцмереж 26 липня. На ньому чоловік помістив кошеня у скляну банку і нібито закрив цю ємкість металевою кришкою для консервацій.

Після того, як автора відео розшукали, кошеня оглянули — воно виявилося здоровим та неушкодженим.

Триває досудове розслідування.

Нагадаємо, торік за знущання над котом жителя Полтавщини засудили до шести років позбавлення волі.