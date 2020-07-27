Потоп у Бердянську. Фото: Brd.24

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Бердянськ, що в Запорізькій області, затопило через сильні зливи. Рівень води в курортному місті досягає колін.

У кількох мікрорайонах міста відсутнє енергопостачання. Про це повідомляє прес-служба Бердянської міської ради.





Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі у зв’язку із сильними опадами. Зазначається, що виходи в море та зливостоки працюють, проте через значний об'єм опадів потрібен час, щоб спав рівень води на вулицях міста.





У зв’язку із погодними умовами зафіксували аварійне відключення світла в кількох мікрорайонах. Повідомляється, що в місті працюють три бригади БРЕМ. Коли зійде вода, енергетики спробують перемикнутися на резервну лінію.

Крім того, на Бердянській косі, де розташовані численні заклади відпочинку, сталося аварійне відключення через удар блискавки. Наразі ближня та середня Коса залишаються без світла.

Транспортне сполучення в місті працює з певними обмеженнями: тимчасово змінено рух деяких маршрутів.





Повідомляється, що в Бердянську випала майже чотиримісячна норма опадів із 3 ночі до 9 ранку. Пориви вітру досягли 16 м/с.



Від стихії також постраждало курортне селище Кирилівка. Сильний шторм накрив пляжі, вода дісталася до кафе та закладів, встановлених на береговій лінії.







Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Бердянську лютував потужний смерч. Стихія пронеслася містом та призвела до руйнування інфраструктури. Вихор зачепив найстаріший район міста — Лиски. У прибережній зоні впали кілька дерев, електроопори, паркани, на деяких домоволодіннях пошкоджені дахи.