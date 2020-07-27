Потоп в Бердянске. Фото: Brd.24

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Бердянск, что в Запорожской области, затопило из-за сильных ливней. Уровень воды в курортном городе достигает колен.

В нескольких микрорайонах города отсутствует энергоснабжение. Об этом сообщает пресс-служба Бердянского городского совета.







Сейчас коммунальные службы работают в усиленном режиме в связи с сильными осадками. Отмечается, что выходы в море и стоки работают, однако из-за значительного объема осадков нужно время, чтобы спал уровень воды на улицах города.





В связи с погодными условиями зафиксировали аварийное отключение света в нескольких микрорайонах. Сообщается, что в городе работают три бригады БРЭМ. Когда сойдет вода, энергетики попытаются переключиться на резервную линию.



Кроме того, на Бердянской косе, где расположены многочисленные санатории и базы отдыха, произошло аварийное отключение из-за удара молнии. Сейчас ближняя и средняя Коса остаются без света.

Транспортное сообщение в городе работает с определенными ограничениями: временно изменено движение некоторых маршрутов.





Сообщается, что в Бердянске выпала почти четырехмесячная норма осадков с 3 ночи до 9 утра. Порывы ветра достигли 16 м/с.

От стихии также пострадал курортный поселок Кирилловка. Сильный шторм накрыл пляж, вода добралась до кафе и заведений, установленных на береговой линии.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Бердянске свирепствовал мощный смерч. Стихия пронеслась по городу и привела к разрушению инфраструктуры. Вихрь задел самый старый район города — Лиски. В прибрежной зоне упали несколько деревьев, электроопоры, заборы, на некоторых домовладениях повреждены крыши.