Расходы России на войну с Украиной подсчитал Резников. Фото: EADaily

https://racurs.ua/n141724-skolko-kreml-ejegodno-tratit-na-voynu-s-ukrainoy-podschital-reznikov.html

Ракурс

Война на Донбассе обходится России слишком дорого. Ежегодно агрессору приходится тратить на войну с Украиной около 5 млрд долл. Такую сумму озвучил вице-премьер — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

По мнению Резникова, Россия согласилась на всеобъемлющее перемирье из-за серьезных финансовых затрат, которые приходится нести бюджету РФ в связи с военными действиями на Донбассе. Об этом вице-премьер заявил во время интервью LB.ua.

Резников сомневается, что Кремль готов нести столь серьезные финансовые потери, особенно учитывая сегодняшнюю экономическую и политическую ситуацию в РФ.

Помимо военных расходов, России еще приходится выплачивать зарплату так называемым бюджетникам на временно оккупированных территориях Донбасса.

Кремлю приходится объяснять своим налогоплательщикам, зачем необходимо содержать несколько миллионов граждан на неподконтрольных Украине территориях. Кроме того, большинство этих граждан претендуют на общероссийские блага, которых в условиях кризиса хватает не на всех, считает Резников.

Кроме того, вице-премьер заявил, что за невыполнение взятых на себя обязательств России грозят санкции.

Как ранее писал «Ракурс», 22 июля в рамках переговоров Трехсторонней контактной группы была достигнута договоренность о введении режима полного и всеобъемлющего прекращения огня. Перемирие на Донбассе началось 27 июля в 00.01.