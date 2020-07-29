Провокацию вместо перемирия устроили оккупанты на Донбассе

На Донбассе оккупанты устроили провокацию во время перемирия. Фото: Цензор.нет

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Ракурс

Война на Донбассе перешла в стадию перемирия. За минувшие сутки, 28 июля, был зафиксирован один обстрел со стороны подконтрольных России военных группировок.

Выстрел нес провокационный характер и был неприцельный. Об этом рассказали в пресс-центре операции Объединенных сил (ООС).

Сообщается, что огонь из подствольного гранатомета оккупанты открыли вблизи населенного пункта Шумы. Ответный огонь украинские военные не открывали. Потерь нет.

По данным Вооруженных сил Украины (ВСУ), ситуация в районе проведения ООС остается под контролем и с начала текущих суток вражеских обстрелов не было.

С полуночи 27 июля на Донбассе действует новое перемирие, которое боевики срывают два дня подряд. Также ОБСЕ зафиксировала более сотни нарушений в первый день «тишины» на Донбассе. К числу нарушений отнесли 21 взрыв.

Кроме того, в ОБСЕ отчитались о беспилотном летательном устройстве вблизи линии разведения сил и средств в районе Золотого и Петровского. Указанный объект летал в вечернее и ночное время.

Большинство единиц вооружения были размещены с нарушением линии отвода на неподконтрольной правительству части Луганской области. Также российские наемники в который раз ограничивали в свободе передвижения наблюдателей.

Напомним, ранее мы сообщали, что вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подсчитал, сколько денег тратит Кремль на войну на Донбассе.