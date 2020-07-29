Стоимость вакцины от COVID-19 назвали в США

Стала известна цена вакцины от коронавируса в США. Фото: delo.uа

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Цену на вакцину от коронавируса назвали в Соединенных Штатах Америки.

Американская биотехнологическая компания Moderna планирует продавать свою вакцину от COVID-19 на уровне 50−60 долл. за курс прививок, что составляет около 25−30 долл. за дозу. Об этом 29 июля сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники, близкие к переговорам компании с потенциальными покупателями.

По информации издания, другие компании планируют продавать свои препараты чуть дешевле. Американская Pfizer и немецкая BioNTtech оценили свои вакцины в 19,5 долл. за дозу, а в целом они поставят США 100 млн доз этих вакцин. А препарат британско-шведской компании AstraZeneca будет стоить 3−4 долл.

Относительно вакцины компании Moderna, СМИ отмечают, что цена препарата «вызывает существенные трудности в переговорах», поскольку ранее производитель обещал значительно меньшие цены. В самой компании 27 июля заявили о переходе к третьей фазе клинических испытаний, и в ней примут участие около 30 тыс. добровольцев.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут обеспечить вакциной от COVID-19 и другие страны. Вашингтон сможет отправить за границу около 500 млн доз.

Возможно, мы будем поставлять большие партии вакцины другим странам. То же самое мы делали с аппаратами искусственной вентиляции легких, — заявил Трамп во время брифинга в Белом доме.

Напомним, недавно правительство Российской Федерации заявило, что вакцина от коронавируса уже готова и сейчас проводятся окончательные оценки результатов клинических испытаний.