Вартість вакцини від COVID-19 назвали у США

Стала відома ціна вакцини від коронавірусу в США. Фото: delo.uа

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Ціну на вакцину від коронавірусу назвали у Сполучених Штатах Америки.

Американська біотехнологічна компанія Moderna планує продавати свою вакцину від COVID-19 на рівні 50−60 дол. за курс щеплень, що становить близько 25−30 дол. за дозу. Про це 29 липня повідомляє газета Financial Times із посиланням на джерела, близькі до переговорів компанії з потенційними покупцями.

За інформацією видання, інші компанії планують продавати свої препарати трішки дешевше. Американська Pfizer та німецька BioNTtech оцінили свої вакцини в 19,5 дол. за дозу, а загалом вони поставлять США 100 млн доз цих вакцин. А препарат британсько-шведської компанії AstraZeneca вартуватиме 3−4 дол.

Щодо вакцини компанії Moderna, ЗМІ зазначають, що ціна препарату «викликає істотні труднощі в переговорах», оскільки раніше виробник обіцяв значно менші ціни. У самій компанії 27 липня заявили про перехід до третьої фази клінічних випробувань і в ній візьмуть участь близько 30 тис. добровольців.

Тим часом президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть забезпечити вакциною від COVID-19 й інші країни. Вашингтон зможе відправити за кордон близько 500 млн доз.

Можливо, ми будемо поставляти великі партії вакцини іншим країнам. Те саме ми робили з апаратами штучної вентиляції легень, — заявив Трамп під час брифінгу в Білому домі.

Нагадаємо, нещодавно уряд Російської Федерації заявив, що вакцина від коронавірусу вже готова й наразі проводяться остаточні оцінки результатів клінічних випробувань.