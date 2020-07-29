Курс гривні на 29 липня встановив НБУ. Фото: НБУ

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Ракурс

Офіційний курс гривні до іноземних валют на 29 липня встановив Нацбанк.

Американський долар на 7 коп. подешевшав із попереднім банківським днем і вранці коштує 27 грн 68 коп. Євро теж впав у ціні і його вартість — 32 грн 45 коп. Про це свідчать дані, опубліковані на веб-сторінці Національного банку України.

Офіційний курс української грошової одиниці до польського злотого встановлено на такому рівні: 7 грн 36 коп. за злотий. Ціна чеської крони 29 липня становить 1 грн 23 коп., фунт стерлінгів коштує 35 грн 67 коп, а швейцарський франк — 30 грн 17 коп. За 10 російських рублів треба віддати 3 грн. 82 коп.

Нагадаємо, 28 липня курс гривні істотно просів відносно євро. Вчора Нацбанк встановив курс національної валюти по відношенню до євро у розмірі 32,60 грн.