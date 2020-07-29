Російські хакери атакували представництво президента у Криму. Фото: telekritika.ua

https://racurs.ua/ua/n141746-rosiyski-hakery-atakuvaly-predstavnyctvo-zelenskogo-u-krymu.html

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Хакерська атака була здійснена на представництво президента України в Автономній Республіці Крим.

Кібератака була цілеспрямованою і її здійснили хакерські угрупування, підконтрольні Федеральній службі безпеки Російської Федерації. Атака була направлена на отримання інформації про діяльність відомства. Про це заявили в прес-службі представництва.

У Зеленського заявили, що хакерську атаку було знешкоджено та усунено. Зазначається, що представництво і управління Служби безпеки України в Криму продовжуватимуть міжвідомчу співпрацю та координацію, направлену не лише на захист роботи держорганів з питань Криму, але й захист прав та інтересів українців, які живуть в окупації.

Нагадаємо, 27 липня деякий час сайт Офісу президента України president.gov.ua був недоступний.

Раніше повідомлялося, що Рада національної безпеки та оборони заявляла про виявлення масштабного витоку даних з популярного антихакерського сервісу Cloudflare. Ці дані, зокрема, містили реальні ІР-адреси низки урядових сайтів, які хакери можуть використовувати для спрямованих атак на такі ресурси.