Российские хакеры атаковали представительство президента в Крыму. Фото: telekritika.ua

https://racurs.ua/n141746-rossiyskie-hakery-atakovali-predstavitelstvo-zelenskogo-v-krymu.html

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Хакерская атака была совершена на представительство президента Украины в Автономной Республике Крым.

Кибератака была целенаправленной и ее совершили хакерские группировки, подконтрольные Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Атака была направлена на получение информации о деятельности ведомства. Об этом заявили в пресс-службе представительства.

У Зеленского заявили, что хакерская атака была обезврежена и устранена. Отмечается, что представительство и управление Службы безопасности Украины в Крыму будут продолжать межведомственное сотрудничество и координацию, направленную не только на защиту работы госорганов по вопросам Крыму, но и защита прав и интересов украинцев, которые живут в оккупации.

Напомним, 27 июля некоторое время сайт Офиса президента Украины president.gov.ua был недоступен.

Ранее сообщалось, что Совет национальной безопасности и обороны заявляла о выявлении масштабной утечки данных из популярного антихакерского сервиса Cloudflare. Эти данные, в частности, содержали реальные IP-адреса ряда правительственных сайтов, которые хакеры могут использовать для направленных атак на такие ресурсы.