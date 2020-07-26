С сервиса Cloudflare произошла утечка данных, фото: BitNovosti.com

https://racurs.ua/n141651-utechka-dannyh-iz-populyarnogo-servisa-ugrojaet-bezopasnosti-gosresursov-snbo.html

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Утечка данных из сервиса Cloudflare, который ряд интернет-ресурсов используют для сокрытия своих настоящих IP-адресов с целью защиты от хакерских атак, угрожает безопасности государственных и частных ресурсов.

Среди этих ресурсов, в частности, объекты критической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Отмечается, что специалисты ведомства обнаружили в DarkNet (скрытой сети, доступ к которой возможен только через определенное программное обеспечение) опубликованный перечень из почти 3 млн сайтов, которые используют сервис Cloudflare.

Этот перечень в частности содержит данные о реальных IP-адресах этих сайтов, что создает угрозы для осуществления на них атак. Такие данные есть по 45 записям с доменом «gov.ua», предназначенным для органов государственной власти Украины, и более 6,5 тыс. с национальным украинским доменом «ua».

В СНБО отмечают, что часть этой информации в отношении украинских сайтов уже устарела, однако другая часть — все еще является актуальной. Сейчас осуществляется оповещение владельцев всех ресурсов, IP-адреса которых были скомпрометированы в результате этой утечки информации.

Напомним, недавно в СНБО заявляли об обнаружении DDOS-атак (хакерских атак, призванных перегрузить сервис и сделать его недоступным пользователям) нового типа, которые могут отключить Украину от интернета.