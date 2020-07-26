З сервісу Cloudflare стався витік даних, фото: BitNovosti.com

https://racurs.ua/ua/n141651-vytik-danyh-z-populyarnogo-servisu-zagrojuie-bezpeci-derjresursiv-rnbo.html

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Витік даних з сервісу Cloudflare, який низка інтернет-ресурсів використовують для приховування своїх справжніх IP-адрес з метою захисту від хакерських атак, загрожує безпеці державних та приватних ресурсів.

Серед цих ресурсів, зокрема, об'єкти критичної інфраструктури. Про це повідомляє прес-служба Ради національної безпеки та оборони (РНБО).

Зазначається, що фахівці відомства виявили у DarkNet (прихованій мережі, доступ до якої можливий лише через певне програмне забезпечення) опублікований перелік з майже 3 млн сайтів, які використовують сервіс Cloudflare.

Цей перелік зокрема містить дані про реальні ІР-адреси цих сайтів, що створює загрози для здійснення на них атак. Такі дані є щодо 45 записів з доменом «gov.ua», призначеним для органів державної влади України, та понад 6,5 тис. з національним українським доменом «ua».

У РНБО зазначають, що частина цієї інформації щодо українських сайтів вже є застарілою, проте інша частина — все ще актуальною. Наразі здійснюється оповіщення власників усіх ресурсів, ІР-адреси яких були скомпрометовані в результаті цього витоку інформації.

Нагадаємо, нещодавно в РНБО заявляли про виявлення DDOS-атак (хакерських атак, покликаних перевантажити сервіс і зробити його недоступним користувачам) нового типу, які можуть відключити Україну від інтернету.