Володимир Путін, фото: «Вікіпедія»

https://racurs.ua/ua/n141650-putin-pobachyv-zagrozu-vreguluvannu-na-donbasi-u-postanovi-verhovnoyi-rady.html

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Президент РФ Володимир Путін стверджує, що ухвалена Верховною Радою 15 липня постанова про місцеві вибори загрожує процесу врегулювання на Донбасі.

Путін про це заявив президенту України Володимиру Зеленському під час телефонної розмови між главами обох держав, яка відбулася сьогодні, 26 липня, інформує прес-служба російського президента.

Путін стверджує, що ця постанова, згідно з якою 25 листопада в Україні мають відбутися місцеві вибори, суперечить Мінським домовленостям.

У Путіна стверджують, що сьогоднішня телефонна розмова відбулася за ініціативою української сторони.

Ухвалена Верховною Радою постанова про місцеві вибори передбачає, що місцеві вибори в Україні відбудуться всюди, окрім окупованих Криму та ОРДЛО.

Нагадаємо, під час сьогоднішньої телефонної розмови з Путіним Зеленський, зокрема, обговорив закони про «Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей» та про децентралізацію.