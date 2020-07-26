Владимир Путин, фото: «Википедия»

https://racurs.ua/n141650-putin-uvidel-ugrozu-uregulirovaniu-na-donbasse-v-postanovlenii-verhovnoy-rady.html

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Президент РФ Владимир Путин утверждает, что принятое Верховной Радой 15 июля постановление о местных выборах грозит процессу урегулирования на Донбассе.

Путин об этом заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора между главами двух государств, который состоялся сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба российского президента.

Путин утверждает, что это постановление, согласно которому 25 ноября в Украине должны состояться местные выборы, противоречит Минским договоренностям.

У Путина утверждают, что сегодняшний телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Принятое Верховной Радой постановление о местных выборах предусматривает, что местные выборы в Украине состоятся везде, кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО.

Напомним, во время сегодняшнего телефонного разговора с Путиным Зеленский, в частности, обсудил законы о «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и о децентрализации.