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Ракурс
Владимир Путин, фото: «Википедия»

Путин увидел угрозу урегулированию на Донбассе в постановлении Верховной Рады

26 июл 2020, 21:28
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Президент РФ Владимир Путин утверждает, что принятое Верховной Радой 15 июля постановление о местных выборах грозит процессу урегулирования на Донбассе.

Путин об этом заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому во время телефонного разговора между главами двух государств, который состоялся сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба российского президента.

Путин утверждает, что это постановление, согласно которому 25 ноября в Украине должны состояться местные выборы, противоречит Минским договоренностям.

У Путина утверждают, что сегодняшний телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.


Принятое Верховной Радой постановление о местных выборах предусматривает, что местные выборы в Украине состоятся везде, кроме оккупированных Крыма и ОРДЛО.

Напомним, во время сегодняшнего телефонного разговора с Путиным Зеленский, в частности, обсудил законы о «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» и о децентрализации.

Источник: Ракурс


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