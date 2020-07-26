27 июля во мире отмечают День рождения гамбургера

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Ракурс

27 июля во мире отмечают неофициальный праздник День рождения гамбургера — сэндвича, состоящего из рубленой котлеты, поданной внутри разрезанной булки.

Именно 27 июля в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг впервые продал гамбургер. Однако по-настоящему звездный час для гамбургеров наступил в 30-х годах XX века, когда в США была основана первая сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Сегодня гамбургер из-за дешевизны и скорости изготовления считается «королем» мирового фаст-фуда.

Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Акила. Он вместе со своей женой принял крещение от апостола Павла и занимался проповедыванием христианства на территории Римской империи в I в. н. е. Считается, что Акила и его жена умерли мученицкой смертью.

В народе в этот день традиционно предсказывали, какой будет погода осенью.

Народные приметы: