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Ракурс
27 июля во мире отмечают День рождения гамбургера

27 июля отмечают День рождения гамбургера

26 июл 2020, 20:58
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27 июля во мире отмечают неофициальный праздник День рождения гамбургера — сэндвича, состоящего из рубленой котлеты, поданной внутри разрезанной булки.

Именно 27 июля в 1900 году американский гастроном Луи Лессинг впервые продал гамбургер. Однако по-настоящему звездный час для гамбургеров наступил в 30-х годах XX века, когда в США была основана первая сеть закусочных White Castle Hamburger, в меню которых входили гамбургеры как основное блюдо.

Сегодня гамбургер из-за дешевизны и скорости изготовления считается «королем» мирового фаст-фуда.

Православная церковь в этот день чтит память апостола от 70-ти Акила. Он вместе со своей женой принял крещение от апостола Павла и занимался проповедыванием христианства на территории Римской империи в I в. н. е. Считается, что Акила и его жена умерли мученицкой смертью.


В народе в этот день традиционно предсказывали, какой будет погода осенью.

Народные приметы:

  • если погода в течение дня сухая — осень будет теплой и длинной;
  • если в этот день идут дожди — осень будет короткой и холодной;
  • красный оттенок солнца во время заката и рассвета — к затяжным дождям в ближайшее время.

Источник: Ракурс


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