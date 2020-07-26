Затонувший танкер «Делфи», фото: Максим Куцый

https://racurs.ua/n141648-problema-s-tankerom-delfi-v-odesse-priznana-chrezvychaynoy-situaciey.html

Ракурс

Танкер «Делфи» сел на мель возле Одессы в ноябре 2019 года за сильного шторма. Попытки владельца танкера его поднять пока не увенчались успехом.

Проблема с этим танкером определена чрезвычайной ситуацией местного уровня. Об этом в своем Фейсбуке сообщил глава Одесской областной государственной администрации Максим Куцый.

По его словам, соответствующее решение приняла региональная комиссия по чрезвычайным ситуациям, на заседание которой присутствовал министр инфраструктуры Владислав Криклий,

Завтра, по закону, это должна утвердить экспертная комиссия ГСЧС Украины. После этого процесс ликвидации танкера окончательно перейдет исключительно к государству, — отметил Куцый.

Чиновник отметил, что теперь ликвидацией проблемы займется государство, с технической реализацией от Администрации морских портов Украины.

А судовладелец, в обязательном порядке, возместит стоимость работ и нанесенный ущерб, — добавил Куцый.

Напомним, масштабная утечка топлива из танкера «Делфи» произошла утром 24 июля. Этот инцидент попал на видео.