Ракурсhttps://racurs.ua/
Пожар в поселке Зайцево, фото: «Новинарня»
Обстрел боевиков привел к масштабному пожару в Зайцево — СМИ (ФОТО)https://racurs.ua/n141647-obstrel-boevikov-privel-k-masshtabnomu-pojaru-v-zaycevo-smi-foto.htmlРакурс
Обстрел поселка Зайцево Донецкой области, совершенный российско-террористическими войсками, привел к возникновению в этом населенном пункте пожаров, охвативших ряд домов.
Обстрелы привели к возгоранию поля, в результате чего огонь перекинулся на дома. Горят около 15 дворов. Об этом сообщает издание «Новинарня» со ссылкой на расположенных в этом населенном пункте украинских военнослужащих.
К борьбе с огнем привлечены пожарные и военнослужащие двух частей ВСУ, в зоне ответственности которых находится Зайцево.
Также о пожарах в Зайцево, которые возникли в результате обстрелов, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на очевидцев. В штабе операции Объединенных сил на запрос этого издания сообщили, что сейчас «разбираются» с ситуацией.
ГСЧС и полиция Донетчины пока не сообщают об этих пожарах.
Зайцево находится на линии разграничения на Горловском направлении. Оно разделено на части, которые контролируют украинские войска и оккупанты.
Напомним, президенты Украины и России в телефонном разговоре обсудили запланированное на завтра, 27 июля, полное прекращение огня на Донбассе.
.