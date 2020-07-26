Пожар в поселке Зайцево, фото: «Новинарня»

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Обстрел поселка Зайцево Донецкой области, совершенный российско-террористическими войсками, привел к возникновению в этом населенном пункте пожаров, охвативших ряд домов.

Обстрелы привели к возгоранию поля, в результате чего огонь перекинулся на дома. Горят около 15 дворов. Об этом сообщает издание «Новинарня» со ссылкой на расположенных в этом населенном пункте украинских военнослужащих.

К борьбе с огнем привлечены пожарные и военнослужащие двух частей ВСУ, в зоне ответственности которых находится Зайцево.

Также о пожарах в Зайцево, которые возникли в результате обстрелов, сообщает «Радіо Свобода» со ссылкой на очевидцев. В штабе операции Объединенных сил на запрос этого издания сообщили, что сейчас «разбираются» с ситуацией.

ГСЧС и полиция Донетчины пока не сообщают об этих пожарах.

Зайцево находится на линии разграничения на Горловском направлении. Оно разделено на части, которые контролируют украинские войска и оккупанты.

Напомним, президенты Украины и России в телефонном разговоре обсудили запланированное на завтра, 27 июля, полное прекращение огня на Донбассе.