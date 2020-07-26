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Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Обстріл бойовиків призвів до масштабної пожежі у Зайцевому — ЗМІ (ФОТО)

26 лип 2020, 19:55
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Обстріл селища Зайцеве Донецької області, здійснений російсько-терористичними військами, призвів до виникнення у цьому населеному пункті пожеж, які охопили низку будинків.

Обстріли призвели до загоряння поля, в результаті чого вогонь перекинувся на будинки. Горить приблизно 15 подвір’їв. Про це повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на розташованих у цьому населеному пункті українських військовослужбовців.

До боротьби з вогнем залучені пожежники та військовослужбовці двох частин ЗСУ, у зоні відповідальності яких перебуває Зайцеве.

Також про пожежі в Зайцевому, які виникли внаслідок обстрілів, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на очевидців. У штабі операції Об'єднаних сил на запит цього видання повідомили, що наразі «розбираються» з ситуацією.

ДСНС та поліція Донеччини наразі не повідомляють про ці пожежі.

Зайцеве розташоване на лінії розмежування на Горлівському напрямку. Воно розділене на частини, які контролюють українські війська та окупанти.

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»


Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

Нагадаємо, президенти України та Росії у телефонній розмові обговорили заплановане на завтра, 27 липня, повне припинення вогню на Донбасі.


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