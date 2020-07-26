Пожежа в селищі Зайцеве, фото: «Новинарня»

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Ракурс

Обстріл селища Зайцеве Донецької області, здійснений російсько-терористичними військами, призвів до виникнення у цьому населеному пункті пожеж, які охопили низку будинків.

Обстріли призвели до загоряння поля, в результаті чого вогонь перекинувся на будинки. Горить приблизно 15 подвір’їв. Про це повідомляє видання «Новинарня» з посиланням на розташованих у цьому населеному пункті українських військовослужбовців.

До боротьби з вогнем залучені пожежники та військовослужбовці двох частин ЗСУ, у зоні відповідальності яких перебуває Зайцеве.

Також про пожежі в Зайцевому, які виникли внаслідок обстрілів, повідомляє «Радіо Свобода» з посиланням на очевидців. У штабі операції Об'єднаних сил на запит цього видання повідомили, що наразі «розбираються» з ситуацією.

ДСНС та поліція Донеччини наразі не повідомляють про ці пожежі.

Зайцеве розташоване на лінії розмежування на Горлівському напрямку. Воно розділене на частини, які контролюють українські війська та окупанти.

Нагадаємо, президенти України та Росії у телефонній розмові обговорили заплановане на завтра, 27 липня, повне припинення вогню на Донбасі.