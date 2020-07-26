Затонулий танкер «Делфі», фото: Максим Куций

https://racurs.ua/ua/n141648-problemu-z-tankerom-delfi-v-odesi-vyznano-nadzvychaynou-sytuaciieu.html

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Танкер «Делфі» сів на мілину поблизу Одеси в листопаді 2019 року через сильний шторм. Спроби власника танкера його підняти наразі не увінчалися успіхом.

Проблему з цим танкером визначено надзвичайною ситуацією місцевого рівня. Про це у своєму Фейсбуці повідомив голова Одеської обласної державної адміністрації Максим Куций.

За його словами, відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з надзвичайних ситуацій, на засідання якої був присутній міністр інфраструктури Владислав Криклій,

Завтра, за законом, це має затвердити експертна комісія ДСНС України. Після цього процес ліквідації танкера остаточно перейде виключно до держави, — зазначив Куций.

Чиновник зазначив, що тепер ліквідацією проблеми займеться держава, з технічною реалізацією від Адміністрації морських портів України.

А судновласник, у обов’язковому порядку, відшкодує вартість робіт та завдані збитки, — додав Куций.

Нагадаємо, масштабний витік палива з танкера «Делфі» стався вранці 24 липня. Цей інцидент потрапив на відео.