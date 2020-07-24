Новий розлив палива із танкера «Делфі» зняли на відео

Танкер "Делфі". Фото: Думская

https://racurs.ua/ua/n141568-novyy-rozlyv-palyva-iz-tankera-delfi-znyaly-na-video.html

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Танкер «Делфі» в Одесі вкотре забруднив Чорне море. Масштабний витік палива стався сьогодні вранці, 24 липня.

Пляма нафти розпливлася на майже 7,5 тис. кв. км. Про це повідомив заступник начальника Державної екологічної інспекції в Одеській області Віталій Караулов, передає «Думская».

Зараз пляма рухається в сторону берега на пляж. Зазначається, що бонові загородження, які встановили раніше, не змогли запобігти витоку палива. Причиною цього назвали неправильну установку загороджень: опускаючись під воду, вони пропускають верхній шар води з плівкою.







Затонулий танкер «Делфі» готують до другої спроби підйому. Її збирається здійснити власник судна. До танкера вже підігнали плавучий кран, за допомогою якого будуть заводити сталеві троси. Після підняття танкер планують відбуксирувати до Чорноморська.





Зазначимо, що підйом танкера вже оцінили у 25 млн грн. Адміністрація морських портів України оголосила тендер із вибору підрядника, який займеться підйомом судна. Згодом ці гроші планують стягнути з власника «Делфі».

Тендерні пропозиції приймаються до 28 серпня, а аукціон відбудеться 5 жовтня. Прибрати танкер переможець тендеру мусить до кінця року.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що пляжний сезон в Одесі був під загрозою зриву через танкер «Делфі». Із затонулого біля узбережжя судна почало витікати паливо. Аналізи показали, що концентрація нафтопродуктів у морській воді перевищує допустиму норму в 16,4 рази.