Терміни ліквідації Фіскальної служби назвав Шмигаль. Фото: LIGA.net

https://racurs.ua/ua/n141567-terminy-likvidaciyi-fiskalnoyi-slujby-nazvav-shmygal.html

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Державну фіскальну службу планують ліквідувати в Україні вже найближчим часом. Кабмін має намір зробити це до кінця 2020 року.

Ліквідація Фіскальної служби — це одна з умов отримання макрофінансової допомоги від Міжнародного валютного фонду. Про це розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого візиту в Брюссель.

Він також зазначив, що до кінця року Україна повинна затвердити концепцію реформування державної податкової служби. Зокрема, замість Державної фіскальної служби створять новий орган. Він буде шукати фінансові порушення «інтелектуально», а не силовим методом.

Новий орган буде мати доступ до баз даних різних систем. Завдяки цим даним він буде викривати фінансові порушення і передавати інформацію до відповідних органів.

Зазначимо, мікрофінансова допомога, про яку йшлося, передбачена програмою Stand-by Міжнародного валютного фонду. Щоб отримати другий транш від МВФ, Україна повинна змінити свою фіскальну політику.