ЗНО в Україні. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/ua/n141566-rezultaty-zno-2020-z-semy-predmetiv-nazvaly-osvityany.html

Ракурс

Результати ЗНО, зовнішнього незалежного оцінювання, з семи предметів вже стали відомі.

Освітяни оголосили результати ЗНО з української мови і літератури, іноземних мов, історії України та біології. Учасники можуть переглянути свої бали на інформаційних сторінках, а також завантажити картки результатів і скан-копії бланків відповідей з цих предметів. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

У центрі додали, що ЗНО з української мови та літератури склали 91,7% абітурієнтів, а з історії України тестування склали 86,8% абітурієнтів. Незалежне оцінювання з історії України склали 86,8%, з англійської мови — 92,7%, з іспанської мови — 88,7%, з німецької мови — 88,6%, з французької мови — 92,2% і з біології — 94,5%.

Окрім того, комісія при Українському центрі оцінювання якості освіти визначила порогові бали. Українська мова і література — 22 бали, а поріг «склав/не склав» не подолали 8,32% учасників тестування. Пороговий бал історії України — 25, поріг не подолали 13,19%.

Наступні порогові бали:

біологія — 22, поріг не подолали 5,51%;

англійська мова — 17, поріг не подолали 7,35%;

німецька мова — 17, поріг не подолали 11,4%;

французька мова — 17, поріг не подолали 7,8%;

іспанська мова — 17, поріг не подолали 11,3%.

Нагадаємо, у липні президент Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким вступ до вишів України для деяких категорій абітурієнтів тепер став можливим без складання зовнішнього незалежного оцінювання.