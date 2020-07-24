Коронавірус у Києві — кількість інфікованих знову стрімко зросла,

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Ракурс

Коронавірус у Києві діагностували ще у декількох десятків осіб. Кількість мешканців столиці, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, знову стрімко збільшилася. Приріст заражених за добу становить 118 осіб.

Мер Києва Віталій Кличко заявив під час прес-конференції, що одна людина померла, а всього в столиці вже 7 тис. 396 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

Коронавірус вже подолали 2 тис. 667 мешканців Києва.

Найбільше випадків захворювання за минулу добу виявили в Дарницькому районі — 27. У Деснянському — 16, Святошинському, Солом’янському і Шевченківському районах — по 12 випадків.

У лікарнях Києва з діагнозом коронавірус перебувають 283 хворих, зокрема 45 хворих — у важкому стані, а двоє підключені до апаратів штучної вентиляції легень.

Сьогодні в Міністерстві охорони здоров’я заявили про «тривожний сигнал зростання в Україні кількості хворих, які потребують госпіталізації».

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що за минулу добу країна поставила «своєрідний антирекорд з кількості хворих на коронавірусну інфекцію, які потрапили у медичні заклади». Міністр нагадав, що госпіталізації підлягають хворі з важким та середнім перебігом хвороби.

«Ракурс» повідомляв про стрибок коронавірусу в Києві 22 липня. Тоді кількість інфікованих за день подвоїлася.

Показники для послаблення протиепідемічних заходів станом на 24 липня