Коронавирус в Киеве — число инфицированных снова резко возросло (КАРТА)https://racurs.ua/n141565-koronavirus-v-kieve-chislo-inficirovannyh-snova-rezko-vozroslo-karta.htmlРакурс
Коронавирус в Киеве диагностировали еще у нескольких десятков человек. Число жителей столицы, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, снова стремительно увеличилось. Прирост зараженных за сутки составляет 118 человек.
Мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, что один человек умер, а всего в столице уже 7 тыс. 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.
Коронавирус преодолели 2 тыс. 667 жителей Киева.
Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 27. В Деснянском — 16, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах — по 12 случаев.
В больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных, 45 из них — в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.
Сегодня в Министерстве здравоохранения заявили о «тревожном сигнале роста в Украине числа больных, нуждающихся в госпитализации».
Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки страна поставила «своеобразный антирекорд по количеству больных, которые попали в медицинские учреждения». Министр напомнил, что «госпитализации подлежат больные коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни».
«Ракурс» сообщал о скачке коронавируса в Киеве 22 июля. Тогда число инфицированных за день удвоилось.
Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 24 июля