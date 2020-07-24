Коронавирус в Киеве — число инфицированных снова резко возросло, фото — 112 Украина

https://racurs.ua/n141565-koronavirus-v-kieve-chislo-inficirovannyh-snova-rezko-vozroslo-karta.html

Ракурс

Коронавирус в Киеве диагностировали еще у нескольких десятков человек. Число жителей столицы, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, снова стремительно увеличилось. Прирост зараженных за сутки составляет 118 человек.

Мэр Киева Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции, что один человек умер, а всего в столице уже 7 тыс. 396 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

Коронавирус преодолели 2 тыс. 667 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за минувшие сутки обнаружили в Дарницком районе — 27. В Деснянском — 16, Святошинском, Соломенском и Шевченковском районах — по 12 случаев.

В больницах с диагнозом коронавирус находятся 283 больных, 45 из них — в тяжелом состоянии, а двое подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

Сегодня в Министерстве здравоохранения заявили о «тревожном сигнале роста в Украине числа больных, нуждающихся в госпитализации».

Министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что за минувшие сутки страна поставила «своеобразный антирекорд по количеству больных, которые попали в медицинские учреждения». Министр напомнил, что «госпитализации подлежат больные коронавирусом с тяжелым и средним течением болезни».

«Ракурс» сообщал о скачке коронавируса в Киеве 22 июля. Тогда число инфицированных за день удвоилось.

Показатели для ослабления противоэпидемических мероприятий по состоянию на 24 июля