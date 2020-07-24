Дать концерт в Украине побоялась российская певица, выступавшая в Крыму

Певица Zivert. Фото: ZIK

https://racurs.ua/n141564-vystupat-v-ukraine-poboyalas-rossiyskaya-pevica-vystupavshaya-v-krymu.html

Ракурс

Концерты Zivert, российской исполнительницы, которая выступала в оккупированном Крыму, не состоятся в Украине. Шоу должны были состояться 24 июля в Одессе и 4 августа в Киеве.

Причинами отмены концертов певица назвала продление карантина и закрытую границу между Украиной и Россией. Об этом сообщила сама Zivert на своей странице в Instagram.

Она написала, что сожалеет о том, что не может выступить в Украине. Исполнительница рассказала, что деньги за купленные билеты можно вернуть.

Отметим, что ранее народный депутат Украины от парламентской фракции «Голос» Соломия Бобровская сообщила, что подала запросы в Службу безопасности Украины и Государственную пограничную службу Украины из-за концертов Zivert. Причиной запросов стали выступления певицы в аннексированном Крыму.

Она подчеркнула, что организацией концерта певицы занимается компания «Квартал концерт», которая связана с президентом Владимиром Зеленским.

Российская певица Юлия Зиверт неоднократно выступала в оккупированном Крыму. После каждого концерта исполнительницы фотоотчеты из сети исчезали. Однако в сети сохранились фотографии с концертов в Ялте и Симферополе, а также с новогодней вечеринки в симферопольском заведении «Чайка».

Напомним, ранее мы сообщали, что певица Zivert готовилась дать концерты в Украине. Цены на билеты начинались от 2 тыс. грн.