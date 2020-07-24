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Ракурс
«Укрзализныця» возобновляет курсирование 46 пригородных поездов. Фото: uz.ua

46 пригородных поездов запускает «Укрзализныця», опубликован список

24 июл 2020, 12:16
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«Укрзализныця» возобновляет курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Первые 11 поездов отправятся к точкам назначения уже с сегодняшнего дня, 24 июля. На следующей неделе будут запущены остальные поезда. Отмечается, что назначение пригородных поездов осуществляется индивидуально и согласно принятых решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает акционерное общество «Укрзализныця».

В «Укрзализныце» напомнили, что использование масок пассажирами и железнодорожниками — это обязательное условие. Нарушителями будет заниматься Национальная полиция.

Поезда Укрзализныци. Список: uz.gov.ua


Поезда Укрзализныци. Список: uz.gov.ua

Напомним, на днях «Укрзализныця» возобновила сообщение с Черновцами. Первый поезд в Черновцы отправился из Львова 20 июля, а 21 июля возобновились рейсы из Киева и Одессу.

Источник: Ракурс


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