«Укрзализныця» возобновляет курсирование 46 пригородных поездов. Фото: uz.ua

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«Укрзализныця» возобновляет курсирование 46 пригородных поездов по территории обслуживания Львовской железной дороги.

Первые 11 поездов отправятся к точкам назначения уже с сегодняшнего дня, 24 июля. На следующей неделе будут запущены остальные поезда. Отмечается, что назначение пригородных поездов осуществляется индивидуально и согласно принятых решений областных региональных комиссий по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает акционерное общество «Укрзализныця».

В «Укрзализныце» напомнили, что использование масок пассажирами и железнодорожниками — это обязательное условие. Нарушителями будет заниматься Национальная полиция.

Напомним, на днях «Укрзализныця» возобновила сообщение с Черновцами. Первый поезд в Черновцы отправился из Львова 20 июля, а 21 июля возобновились рейсы из Киева и Одессу.