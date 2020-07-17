«Укрзализныця» возобновила сообщение с Черновцами. Фото: Новости Черновцов

https://racurs.ua/n141276-ukrzaliznycya-vozobnovlyaet-soobschenie-s-chernovcami.html

Ракурс

«Укрзализныця» возобновляет сообщение с Черновцами. Уже 20 июля первый поезд до Черновцов отправится со Львова. А 21 июля возобновятся рейсы с Киева и Одессы.

Об этом сообщается на официальном сайте «Укрзализныци».

Речь идет о поездах:

№ 702/701 Львов-Черновцы, который будет следовать со Львова с 20 июля (ежедневно, кроме среды), а из Черновцов с 21 июля (ежедневно, кроме четверга);

№ 7/8 Киев — Черновцы начнет курсировать ежедневно из Киева с 21 июля, из Черновцов с 22 июля;

№ 136/135 Черновцы — Одесса будет отправляться ежедневно из Черновцов с 21 июля, а из Одессы с 22 июля.

Следует отметить, что Черновицкая область длительное время была лидером в Украине по распространению коронавируса.

Кроме того, «Укрзализныця» расширяет перечень пригородных поездов во Львовской области.

Начиная с 20 июля, поезд № 6353 Здолбунов — Ковель будет отправляться из Здолбунова в 8.30 и прибывать в Ковель в 12.05.

Также с этой даты будет курсировать поезд № 6396/6395 Ковель — Луцк. Отправление с Ковеля в 20.50 и прибытие в Луцк в 23.00.

Поезд № 6352 Луцк — Здолбунов с 21 июля будет отправляться с Луцка в 4.26 и прибывать в Здолбунов в 7.07.

Поезд № 6307 Ковель — Иваничи будет курсировать с 20 июля в Червоноград (отправляться из Ковеля в 19.50 и прибывать в Червоноград в 22.35).

Поезд № 6319 Маневичи — Ковель будет отправляться из Сарны в 03.24 и прибывать в Ковель в 7.26.

Поезд № 6320 Ковель — Маневичи будет отправляться из Ковеля в 20.15 и прибывать в Сарны в 23.58

Поезд № 6470/6469 Коломыя — Снятын будет курсировать в Черновцы (отправление из Коломыи в 21.08 и прибытие в Черновцы в 23.12).

С 21 июля поезд № 6302 Иваничи — Ковель будет отправляться из Червонограда в 4.37 и прибывать в Ковель в 7.20.

Поезд № 6470/6469 Снятын — Коломыя будет отправляться из Черновцов в 4.55 и прибывать в Коломыю в 6.58.