«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Чернівцями. Фото: Новини Чернівців

https://racurs.ua/ua/n141276-ukrzaliznycya-vidnovluie-spoluchennya-z-chernivcyamy.html

Ракурс

«Укрзалізниця» відновлює сполучення з Чернівцями. Уже 20 липня перший поїзд до Чернівців вирушить зі Львова. А 21 липня відновляться рейси з Києва та Одеси.

Про це повідомляється на офіційному сайті «Укрзалізниці».

Йдеться про потяги:

№ 702/701 Львів-Чернівці, який буде прямувати зі Львова з 20 липня (щодня, окрім середи), а з Чернівців із 21 липня (щодня, окрім четверга);

№ 7/8 Київ — Чернівці почне курсувати щодня з Києва з 21 липня, а з Чернівців із 22 липня;

№ 136/135 Чернівці — Одеса відправлятиметься щодня із Чернівців із 21 липня, а з Одеси з 22 липня.

Слід зазначити, що Чернівецька область тривалий час була лідером в Україні з розповсюдження коронавірусу.

Крім того, «Укрзалізниця» розширює перелік приміських поїздів у Львівській області.

Починаючи з 20 липня, поїзд № 6353 Здолбунів — Ковель відправлятиметься із Здолбуніва о 8.30 і прибуватиме до Ковеля о 12.05.

Також із цієї дати буде курсувати поїзд № 6396/6395 Ковель — Луцьк. Відправлення із Ковеля о 20.50 і прибуття до Луцька о 23.00.

Поїзд № 6352 Луцьк — Здолбунів із 21 липня буде відправлятися із Луцька о 4.26 та прибуватиме до Здолбуніва о 7.07.

Поїзд № 6307 Ковель — Іваничі ​​курсуватиме з 20 липня до Червонограда (відправлятиметься із Ковеля о 19.50 і прибуватиме до Червонограда о 22.35).

Поїзд № 6319 Маневичі — Ковель відправлятиметься із станції Сарни о 03.24 і прибуватиме до Ковеля о 7.26.

Поїзд № 6320 Ковель — Маневичі відправлятиметься з Ковеля о 20.15 і прибуватиме до станції Сарни о 23.58

Поїзд № 6470/6469 Коломия — Снятин курсуватиме до Чернівців (відправлення із Коломиї о 21.08 і прибуття до Чернівців о 23.12).

Із 21 липня поїзд № 6302 Іваничі ​​- Ковель відправлятиметься із Червонограда о 4.37 і прибуватиме до Ковеля о 7.20.

Поїзд № 6470/6469 Снятин — Коломия відправлятиметься із Чернівців о 4.55 і прибуватиме до Коломиї о 6.58.