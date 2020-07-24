«Укрзалізниця» відновлює курсування 46 приміських поїздів. Фото: uz.ua

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«Укрзалізниця» відновлює курсування 46 приміських поїздів територією обслуговування Львівської залізниці.

Перші 11 потягів вирушать у точки призначення вже з сьогоднішнього дня, 24 липня. Наступного тижня будуть запущені решта потягів. Зазначається, що призначення приміських поїздів здійснюється індивідуально і відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє акціонерне товариство «Укрзалізниця».

В «Укрзалізниці» нагадали, що використання масок пасажирами та залізничниками — це обов’язкова умова. Порушниками займатися Національна поліція.

Нагадаємо, днями «Укрзалізниця» відновила сполучення з Чернівцями. Перший поїзд до Чернівців вирушив зі Львова 20 липня, а 21 липня відновилися рейси з Києва та Одеси.