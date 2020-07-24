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Ракурс
«Укрзалізниця» відновлює курсування 46 приміських поїздів. Фото: uz.ua

46 приміських потягів запускає «Укрзалізниця», опубліковано список

24 лип 2020, 12:16
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«Укрзалізниця» відновлює курсування 46 приміських поїздів територією обслуговування Львівської залізниці.

Перші 11 потягів вирушать у точки призначення вже з сьогоднішнього дня, 24 липня. Наступного тижня будуть запущені решта потягів. Зазначається, що призначення приміських поїздів здійснюється індивідуально і відповідно до прийнятих рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Про це повідомляє акціонерне товариство «Укрзалізниця».

В «Укрзалізниці» нагадали, що використання масок пасажирами та залізничниками — це обов’язкова умова. Порушниками займатися Національна поліція.

Потяги Укрзалізниці. Список: uz.gov.ua


Потяги Укрзалізниці. Список: uz.gov.ua

Нагадаємо, днями «Укрзалізниця» відновила сполучення з Чернівцями. Перший поїзд до Чернівців вирушив зі Львова 20 липня, а 21 липня відновилися рейси з Києва та Одеси.

Джерело: Ракурс


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