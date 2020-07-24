Дати концерт в Україні побоялася російська співачка, що виступала в Криму

Співачка Zivert. Фото: ZIK

https://racurs.ua/ua/n141564-vystupaty-v-ukrayini-poboyalasya-rosiyska-spivachka-scho-vystupala-v-krymu.html

Ракурс

Концерти Zivert, російської виконавиці, що виступала в окупованому Криму, не відбудуться в Україні. Шоу були заплановані на 24 липня в Одесі та 4 серпня в Києві.



Причинами скасування концертів співачка назвала продовження карантину та закритий кордон між Україною та Росією. Про це повідомила сама Zivert на своїй сторінці в Instagram.

Вона написала, що шкодує про те, що не може виступити в Україні. Виконавиця розповіла, що гроші за квитки можна повернути.

Зазначимо, що раніше народний депутат України від парламентської фракції «Голос» Соломія Бобровська повідомила, що подала запити в Службу безпеки України та Державну прикордонну службу України через концерти Zivert. Причиною запитів стали виступи співачки в окупованому Криму.

Вона підкреслила, що організацією концерту співачки займається компанія «Квартал концерт», яка пов’язана із президентом Володимиром Зеленським.

Російська співачка Юлія Зіверт неодноразово виступала в окупованому Криму. Після кожного концерту виконавиці фотозвіти з мережі зникали. Однак у мережі збереглися фотографії з концертів у Ялті та Сімферополі, а також із новорічної вечірки в сімферопольському закладі «Чайка».

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що співачка Zivert готувалася дати концерти в Україні. Ціни на квитки починалися від 2 тис. грн.