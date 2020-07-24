ВНО в Украине. Фото: poltava.to

https://racurs.ua/n141566-rezultaty-vno-2020-po-semi-predmetam-nazvali-pedagogi.html

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Результаты ВНО, внешнего независимого оценивания, по семи предметам уже стали известны.

Педагоги объявили результаты ВНО по украинскому языку и литературе, иностранным языкам, истории Украины и биологии. Участники могут посмотреть свои баллы на информационных страницах, а также скачать карты результатов и скан-копии бланков ответов по этим предметам. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

В центре добавили, что ВНО по украинскому языку и литературе сдали 91,7% абитуриентов, а по истории Украины тестирование прошли 86,8% абитуриентов. Независимое оценивание по истории Украины сдали 86,8%, по английскому языку — 92,7%, по испанскому языку — 88,7%, по немецкому языку — 88,6%, по французскому языку — 92,2% и по биологии — 94,5%.

Кроме того, комиссия при Украинском центре оценивания качества образования определила пороговые баллы. Украинский язык и литература — 22 балла, а порог «сдал/не сдал» не преодолели 8,32% участников тестирования. Пороговый балл по истории Украины — 25, порог не преодолели 13,19%.

Следующие пороговые баллы:

биология — 22, порог не преодолели 5,51%;

английский язык — 17, порог не преодолели 7,35%;

немецкий язык — 17, порог не преодолели 11,4%;

французский язык — 17, порог не преодолели 7,8%;

испанский язык — 17, порог не преодолели 11,3%.

Напомним, в июле президент Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому вступление в вузы Украины для некоторых категорий абитуриентов теперь стал возможным без сдачи внешнего независимого оценивания.