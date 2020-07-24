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Сроки ликвидации Фискальной службы назвал Шмыгаль. Фото: LIGA.net

Сроки ликвидации Фискальной службы назвал Шмыгаль

24 июл 2020, 12:53
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Государственную фискальную службу намерены ликвидировать в Украине уже в ближайшее время. Кабмин намерен сделать это до конца 2020 года.

Ликвидация Фискальной службы — это одно из условий получения макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда. Об этом рассказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время своего визита в Брюссель.

Он также отметил, что до конца года Украина должна утвердить концепцию реформирования государственной налоговой службы. В частности, вместо Государственной фискальной службы создадут новый орган. Он будет искать финансовые нарушения «интеллектуально», а не силовым методом.


Новый орган будет иметь доступ к базам данных различных систем. Благодаря этим данным он будет разоблачать финансовые нарушения и передавать информацию в соответствующие органы.

Отметим, микрофинансовая помощь, о которой шла речь, предусмотрена программой Stand-by Международного валютного фонда. Чтобы получить второй транш от МВФ, Украина должна изменить свою фискальную политику.


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