Новый разлив топлива из танкера «Делфи» засняли на видео

Танкер "Делфи". Фото: Думская

https://racurs.ua/n141568-novyy-razliv-topliva-iz-tankera-delfi-zasnyali-na-video.html

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Танкер «Делфи» в Одессе в очередной раз загрязнил Черное море. Масштабная утечка топлива произошла сегодня утром, 24 июля.

Пятно нефти расплылось на почти 7,5 тыс. кв. км. Об этом сообщил замначальника Государственной экологической инспекции в Одесской области Виталий Караулов, передает «Думская».



Сейчас пятно пошло в сторону берега, на песок пляжа. Отмечается, что боновые заграждения, которые установили ранее, не смогли предотвратить утечку топлива. Причиной этого назвали неправильную установку заграждений: опускаясь под воду, они пропускают верхний слой воды с пленкой.

Затонувший танкер «Делфи» готовят ко второй попытке подъема. Ее собирается предпринять владелец судна. К танкеру уже подогнали плавучий кран, с помощью которого будут заводить стальные тросы. После поднятия танкер планируют отбуксировать в Черноморск.





Отметим, что подъем танкера уже оценили в 25 млн грн. Администрация морских портов Украины объявила тендер по выбору подрядчика, который займется подъемом судна. Впоследствии эти деньги планируют взыскать с владельца «Делфи».





Тендерные предложения принимаются до 28 августа, а аукцион состоится 5 октября. Убрать танкер победитель тендера должен будет до конца года.

Напомним, ранее мы сообщали, что пляжный сезон в Одессе находился под угрозой из-за танкера «Делфи». Из затонувшего у побережья судна начало вытекать топливо. Анализы показали, что концентрация нефтепродуктов в морской воде превышает допустимую норму в 16,4 раза.