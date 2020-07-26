27 липня у світі відзначають День народження гамбургера

https://racurs.ua/ua/n141649-27-lypnya-vidznachaut-den-narodjennya-gamburgera.html

Ракурс

27 липня у світі відзначають неофіційне свято День народження гамбургера — сендвіча, що складається з рубаної котлети, поданої всередині розрізаної булки.

Саме 27 липня у 1900 році американський гастроном Луї Лессінг вперше продав гамбургер. Проте по-справжньому зоряний час для гамбургерів настав у 30-х роках XX ст., коли у США була заснована перша мережа закусочних White Castle Hamburger, в меню яких входили гамбургери як основне блюдо.

Сьогодні гамбургер через дешевизну та швидкість виготовлення вважається «королем» світового фаст-фуду.

Православна церква цього дня вшановує пам’ять апостола від 70-ти Акіла. Він разом зі своєю дружиною прийняв хрещення від апостола Павла й займався проповідуванням християнства на території Римської імперії у I ст. н. е. Вважається, що Акіла та його дружина померли мученицькою смерью.

У народі у цей день традиційно передбачали, якою буде погода восени.

Народні прикмети: