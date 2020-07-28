Россия осуществляет военную агрессию против Украины на Донбассе, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n141745-v-evrosouze-rossiu-nazvali-storonoy-konflikta-na-donbasse-video.html

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Россию стороной конфликта на Донбассе назвал заместитель генерального секретаря Европейской службы внешней деятельности (органа, который руководит внешней политикой ЕС), политический директор Энрике Мора.

Это заявление он сделал в ходе онлайн-дискуссии Minsk Peace Process: Gradual Success or Political Deadlock («Минский процесс: постепенный успех или политический тупик»), в рамках которой обсуждались стратегии по прекращению войны на Донбассе, сообщает агентство «РБК-Украина».

Для нас понятна роль России. Она не посредник в этом конфликте, а его сторона, — отметил Мора.

Он заверил, что позиция Евросоюза остается неизменной, пока не будет «четкого прогресса в этом вопросе».

Мора также коснулся вопроса обстрелов, которые произошли после объявления на Донбассе с 00.01 27 января режима прекращения огня. По его словам, можно считать, что эта договоренность «более или менее работает», поскольку несмотря на имеющиеся нарушения режима «тишины» не были зафиксированы человеческие жертвы.

Напомним, за первые сутки после введения перемирия на Донбассе были зафиксированы три случая совершенных боевиками обстрелов. Первый из них состоялся уже спустя 20 минут после начала действия режима «тишины».