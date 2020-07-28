Трижды открывали огонь оккупанты в первый день перемирия на Донбассе

Война на Донбассе. Фото: Рубрика

https://racurs.ua/n141704-trijdy-otkryvali-ogon-okkupanty-v-pervyy-den-peremiriya-na-donbasse.html

Ракурс

Перемирие на Донбассе официально вступило в силу ночью 27 июля. На 20-той минуте перемирия боевики начали огонь по украинским позициям.

С тех пор в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) зафиксировали три факта нарушения боевиками режима прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции ООС на своей странице в Facebook.

Сообщается, что в районе населенного пункта Водяное боевики открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Второй обстрел произошел возле Пивденного, боевики использовали автоматические станковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Еще один факт провокации со стороны вооруженных формирований России зафиксировали возле Новомихайловки. Вблизи украинских позиций противник осуществил минирование тремя противопехотными минами ПОМ-2.

Отмечается, что украинские защитники не открывали огонь в ответ. Потерь среди украинских военных в результате обстрелов нет.

По состоянию на 7.00 обстрелов в районе проведения ООС не зафиксировали. Сообщается, что ситуация в зоне боевых действий остается полностью контролируемой.

С полуночи 27 июля на линии разграничения на Донбассе начался режим полного прекращения огня, о котором Украина, Россия и ОБСЕ договорились на заседании Трехсторонней контактной группы 22 июля.

Напомним, ранее в Кремле заявили, что Россия не может выступать в качестве гаранта соблюдения режима прекращения огня на Донбассе, потому что якобы «не является участником конфликта».