Тричі відкривали вогонь окупанти в перший день перемир’я на Донбасі

Війна на Донбасі. Фото: Рубрика

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Перемир’я на Донбасі офіційно набрало чинності вночі 27 липня. На 20-тій хвилині перемир’я бойовики почали вогонь по українських позиціях.

Відтоді в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) зафіксували три факти порушення бойовиками режиму припинення вогню. Про це повідомляє прес-центр штабу операції ООС на своїй сторінці в Facebook.

Повідомляється, що в районі населеного пункту Водяне бойовики відкрили вогонь по позиціях Збройних сил України (ЗСУ) із гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Другий обстріл стався біля Південного, бойовики використовували автоматичні станкові гранатомети, великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю.

Ще один факт провокації з боку збройних формувань Росії зафіксували біля Новомихайлівки. Поблизу українських позицій противник здійснив мінування трьома протипіхотними мінами ПОМ-2.

Зазначається, що українські захисники не відкривали вогонь у відповідь. Втрат серед українських військових у результаті обстрілів немає.



Станом на 7.00 обстрілів у районі проведення ООС не зафіксували. Повідомляється, що ситуація в зоні бойових дій залишається повністю контрольованою.

З півночі 27 липня на лінії розмежування на Донбасі почався режим повного припинення вогню, про який Україна, Росія та ОБСЄ домовилися на засіданні Тристоронньої контактної групи 22 липня.

Нагадаємо, раніше в Кремлі заявили, що Росія не може виступати у якості гаранта дотримання режиму припинення вогню на Донбасі, бо нібито «не є учасником конфлікту».