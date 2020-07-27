Акція протесту проти перемир'я на Донбасі. Фото: Громадське

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Акція протесту «Ні капітуляції» триває у Києві у понеділок, 27 липня.

Сотні активістів зібралися ввечері під Офісом президента України на вулиці Банковій. Учасники мітингу тримають у руках плакати та скандують патріотичні лозунги та вигукують образи в бік президента Володимира Зеленського. Про це повідомлялося в трансляції мітингу.

Також перед імпровізованою сценою розтягнули банер з іменами 184 загиблих на Донбасі. Демонстранти виступають проти перемир’я на Донбасі, про яке домовилася Тристороння контактна група і яке було запроваджене з 27 липня.

Активісти обурені тим, що попри обстріли, президент України не визнає Росію учасником конфлікту. Вони вимагають звільнити з посад першого заступника секретаря РНБО Руслана Демченка та начальника Генерального штабу Збройних сил України Руслана Хомчака. Крім того, серед вимог — відпустити підозрюваних у вбивстві журналіста Шеремета Юлію Кузьменко та Андрія Антоненка, а також звільнити від підозри Яну Дугарь.

Після мітингу під Офісом президента активісти вирушили на Майдан Незалежності.

Нагадаємо, перемир’я на Донбасі розпочалося о 00.01 27 липня, й воно передбачає повне припинення вогню. Але в ООС заявили, що російсько-терористичні війська вже кілька разів порушили перемир’я.

У Зеленського заявили, що президент обговорив з главою РФ Володимиром Путіним припинення вогню на Донбасі. В Офісі президента заявили, що Путін під час цієї розмови підтримав домовленість про припинення вогню.