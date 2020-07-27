Новий вид жука допоможе утилізувати відходи з пластику. Фото: naukatehnika.com

https://racurs.ua/ua/n141699-novyy-vyd-jukiv-zdatnyy-utylizuvaty-vidhody-z-plastyku-vcheni.html

Ракурс

Новий вид жука, личинки якого здатні розкладати полістирол, виявили південнокорейські вчені.

Жук, який отримав назву Plesiophthophthalmus davidis, мешкає в Центральній Азії. Комаха здатна розкладати полістирол і ця здатність пов’язана з бактеріями роду Серратія, які знаходяться в його кишковій флорі. Такого висновку дійшли дослідники з Департаменту хімічної інженерії, даючи личинкам жука полістирол. Про це повідомляється на сайті American Society For Microbiology.

Виявилося, що «специфічний корм» збільшував кількість бактерій Серратія і досяг у підсумку 33% від усього вмісту кишкової флори личинки. Вчені припускають, що жук зможе повністю біодеградувати полістирол. Не виключається, що це відкриття можна ефективно використовувати в боротьбі з відходами із пластику.

Як відомо, полістирол — один із поширених пластиків, які широко використовують у виробництві. Раніше вчені вже виявили інших жуків, які здатні поїдати полістирол.

Нагадаємо, британські вчені назвали ім’ям 15-річної екоактивістки Ґрети Тунберґ одного з найменших жуків на планеті. Жук Nelloptodes gretae цікавий тим, що не має вус, очей та крил. Ця комаха не паразит, вона не живе в інших організмах.