Новый вид жука поможет утилизировать отходы из пластика. Фото: naukatehnika.com

https://racurs.ua/n141699-novyy-vid-jukov-sposoben-utilizirovat-othody-iz-plastika-uchenye.html

Ракурс

Новый вид жука, личинки которого способны разлагать полистирол, обнаружили южнокорейские ученые.

Жук, получивший название Plesiophthophthalmus davidis, обитает в Центральной Азии. Насекомое способно разлагать полистирол и эта способность связана с бактериями рода Серратия, которые находятся в его кишечной флоре. К такому выводу пришли исследователи из Департамента химической инженерии, давая личинкам жука полистирол. Об этом сообщается на сайте American Society For Microbiology.

Оказалось, что «специфический корм» увеличивал количество бактерий Серратия и достиг в итоге 33% от всего содержания кишечной флоры личинки. Ученые предполагают, что жук сможет полностью биодеградировать полистирол. Не исключается, что это открытие можно эффективно использовать в борьбе с отходами из пластика.

Как известно, полистирол — один из распространенных пластиков, которые широко используют в производстве. Ранее ученые уже обнаружили других жуков, которые способны поедать полистирол.

Напомним, британские ученые назвали именем 15-летней экоактивистки портреты Тунберг одного из самых маленьких жуков на планете. Жук Nelloptodes gretae интересен тем, что у него нет усов, глаз и крыльев. Это насекомое не паразит, оно не живет в других организмах.