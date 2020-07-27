Игорь Суркис и Мирча Луческу. Фото: пресс-служба «Динамо»

https://racurs.ua/n141698-luchesku-ostaetsya-v-dinamo-rumynskogo-specialista-ugovoril-surkis.html

Ракурс

Мирча Луческу останется главным тренером футбольного клуба «Динамо» Киев.

Президент «Динамо» Игорь Суркис опроверг информацию об отставке Луческу и заявил, что у столичного клуба есть главный тренер. Об этом заявил журналист Игорь Цыганык в эфире программы «Цыганык LIVE» на YouTube-канале Hub Football.

Все нормально. Есть у Динамо тренер, — цитирует он президента украинского футбольного гранда.

Кроме того, Цыганык утверждает, что Суркис уговорил Луческу остаться, хотя румынский специалист очень подавлен такой реакцией на его назначение.

Напомним, 74-летний румынский тренер Мирча Луческу подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев, хотя четыре дня назад возглавил столичный клуб. Он признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков.

Ранее ультрас «Динамо» крайне негативно восприняли назначение Луческу главным тренером. Фанаты мотивировали это тем, что иностранный специалист в течение 12 лет тренировал донецкий «Шахтер».