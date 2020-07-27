Румынский тренер Мирча Луческу. Фото: 24 канал

https://racurs.ua/n141691-luchesku-pokinul-kievskoe-dinamo-i-obyasnil-prichinu-uhoda.html

Ракурс

Мирча Луческу, 74-летний румынский тренер, подал в отставку с поста главного тренера футбольного «Динамо» Киев.

Бывший тренер донецкого «Шахтера» только четыре дня назад возглавил столичный клуб. Сам наставник уже признался, что решил уйти из «Динамо» из-за протестов болельщиков «сине-белых». Об этом 27 июля сообщил румынский журналист Emanuel Roşu в Twitter.

Я не могу допустить, чтобы болельщики «работали» против своего собственного клуба, — процитировал он Луческу.

В комментарии Gazeta Sporturilor румынский специалист заявил, что не может «работать во враждебной атмосфере».

На официальном сайте киевского «Динамо» пока не появилась информация об отставке новоназначенного тренера.

Как известно, ультрас столичного клуба крайне негативно восприняли назначения Луческу главным тренером «Динамо». Фанаты мотивировали это тем, что румын на протяжении 12 лет тренировал главного соперника киевлян — «Шахтер» из Донецка. Против назначения Луческу высказались известный футболист Олег Блохин и экс-игрок «Динамо» Артем Милевский.

Напомним, в «Динамо» Луческу сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку после завоевания Кубка Украины, «серебра» в Чемпионате Украины и выхода клуба в квалификационный раунд следующей Лиги чемпионов.