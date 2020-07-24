Луческу согласовал зарплату в «Динамо» и уехал из Киева, фото — iod.media

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Ракурс

Мирча Луческу улетел из Украины сразу после подписания контракта с киевским «Динамо».

Новый наставник киевлян пообещал вернуться ровно через неделю — 30 июля. В этот день «Динамо» выходит из короткого отпуска.

«Футбол NEWS» сообщают, что 29 июля Луческу исполнится 75 лет. А уже на следующий день он даст первую пресс-конференцию в новом статусе и проведет дебютную тренировку «сине-белых».

В тот день он официально представит и своих помощников. В тренерский штаб войдут Михаил Михайлов (тренер вратарей) и Александр Спиридон — многолетний помощник Луческу в «Шахтере» и «Зените». Вероятно, новые сотрудники появятся в научной группе «Динамо».

СМИ сообщили, что румынский тренер будет получать в «Динамо» 1,2 млн евро в год. «Чемпион» напомнил, что Игорь Суркис подписал с ним контракт на 2 года с возможностью пролонгации еще на год.

В соглашении якобы предусмотрены бонусы за выход команды в групповой этап Лиги чемпионов и завоевание чемпионства в УПЛ (по 500 тыс. евро).

В «Шахтере» Луческу получал 3,5 млн евро в год, а в России работал за 5 млн евро в год.

Напомним, что в «Динамо» Луческу сменил Алексея Михайличенко, которого вместе с помощниками отправили в отставку после завоевания Кубка Украины, «серебра» в Чемпионате Украины и выхода клуба в квалификационный раунд следующей Лиги чемпионов.