Луческу узгодив зарплату в «Динамо» і поїхав із Києва

Луческу узгодив зарплату в «Динамо» і поїхав з Києва, фото — iod.media

https://racurs.ua/ua/n141557-luchesku-uzgodyv-zarplatu-v-dynamo-i-poyihav-z-kyieva.html

Ракурс

Мірча Луческу відлетів з України відразу після підписання контракту з київським «Динамо».

Новий керманич киян пообіцяв повернутися рівно за тиждень — 30 липня. Цього дня «Динамо» виходить із короткої відпустки.

«Футбол NEWS» повідомляють, що 29 липня Луческу виповниться 75 років. А вже наступного дня він дасть першу прес-конференцію у новому статусі і проведе дебютне тренування «синьо-білих».

Того дня він офіційно представить й своїх помічників. До тренерського штабу увійдуть Михайло Михайлов (тренер воротарів) і Олександр Спірідон — багаторічний помічник Луческу у «Шахтарі» та «Зеніті». Ймовірно, нові співробітники з’являться у науковій групі «Динамо».

ЗМІ повідомили, що румунський тренер буде отримувати в «Динамо» 1,2 млн євро на рік. «Чемпіон» нагадав, що Ігор Суркіс підписав із ним контракт на 2 роки з можливістю пролонгації ще на рік.

В угоді нібито передбачені бонуси за вихід команди до групового етапу Ліги чемпіонів і здобуття чемпіонства в УПЛ (по 500 тис. євро).

У «Шахтарі» Луческу отримував 3,5 млн євро на рік, а в Росії працював за 5 млн євро на рік.

Нагадаємо, що в «Динамо» Луческу змінив Олексія Михайличенка, якого разом із помічниками відправили у відставку після здобуття Кубка України, «срібла» в Чемпіонаті України та виходу клубу в кваліфікаційний раунд наступної Ліги чемпіонів.