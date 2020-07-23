Мірча Луческу – головний тренер ФК «Динамо» Київ

https://racurs.ua/ua/n141527-luchesku-keruvatyme-dynamo-umovy-sensaciynogo-kontraktu.html

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Новим головним тренером футбольного клубу «Динамо» призначений відомий румунський фахівець Мірча Луческу. Контракт із ним сьогодні підписано на два роки з можливстю пролонгації на один рік.

Призначення румуна — сенсаційне рішення президента «Динамо» Ігоря Суркіса. Раніше Луческу понад 10 років очолював принципового суперника киян — донецький «Шахтар» і багато разів конфліктував із братами Суркісами.

«Динамо» залишилося без тренера після відставки Олексія Михайличенка, який вивів команду у квалфікаційний раунд Ліги чемпіонів, але програв в останньому турі «Колосу» з Ковалівки.

Тренерську кар'єру Луческу розпочав у сезоні 1979/1980. З того часу він працював у більш ніж десяти клубах і національних збірних, ставши одним із найбільш титулованих тренерів у світі. Серед країн, в яких працював у якості тренера Луческу — Румунія, Італія, Туреччина, Україна. До слова, київський клуб — не перше «Динамо» у футбольній біографії румунського наставника. Свого часу він починав ігрову кар'єру в бухарестському «Динамо», яке згодом тренував.

За свою кар'єру 74-річний тренер встиг попрацювати в стані принципового суперника «Динамо» — «Шахтарі», а також клубах «Ковінуле», «Динамо» Бухарест, «Піза», «Брешія», «Реджана», «Рапід» Бухарест, «Інтер», «Галатасарай», «Бешикташ», «Зеніт», збірній Румунії і збірній Туреччини, яку він покинув в лютому 2019 року.

За період виступів з «гірниками» Луческу виграв вісім чемпіонських титулів, шість Кубків України, сім суперкубків, а також Кубок УЄФА.

Ігор Суркіс назвав Луческу одним з найкращих тренерів у світі, він сподівається, що з приходом його тренерської команди «відродяться переможні традиції київського „Динамо“ і клуб завоює багато титулів».

Луческу розповів, що «скучив за Україною» і хотів повернутися в країну, де заявоював чимало трофеїв.