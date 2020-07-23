Луцькому терористу Кривошу обирають запобіжний захід, скріншот відео

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Ракурс

Терористу Максиму Кривошу, який захопив заручників у Луцьку, 23 липня суд обирає міру запобіжного заходу.

За фактом тероризму в центрі Луцька поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за декількома статтями Кримінального кодексу — за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), ст. 258 (терористичний акт).