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Луцькому терористу Кривошу обирають запобіжний захід, скріншот відео

Луцькому терористу Кривошу обирають запобіжний захід — трансляція з суду

23 лип 2020, 15:07
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Терористу Максиму Кривошу, який захопив заручників у Луцьку, 23 липня суд обирає міру запобіжного заходу.


За фактом тероризму в центрі Луцька поліція та Служба безпеки України відкрили кримінальні провадження за декількома статтями Кримінального кодексу — за ч. 2 ст. 147 (захоплення заручників), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами), ст. 348 (посягання на життя працівника правоохоронного органу), ст. 258 (терористичний акт).

Джерело: Ракурс


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