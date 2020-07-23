Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Луцкому террористу Кривушу избирают меру пресечения, скриншот видео

Луцкому террористу Кривошу избирают меру пресечения — трансляция из суда

23 июл 2020, 15:07
999

Террористу Максиму Кривушу, захватившему заложников в Луцке, 23 июля суд избирает меру пресечения.


По факту терроризма в центре Луцка полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 258 (террористический акт).

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров