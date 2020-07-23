Луцкому террористу Кривушу избирают меру пресечения, скриншот видео

https://racurs.ua/n141526-luckomu-terroristu-krivoshu-izbiraut-meru-presecheniya-translyaciya-iz-suda.html

Ракурс

Террористу Максиму Кривушу, захватившему заложников в Луцке, 23 июля суд избирает меру пресечения.

По факту терроризма в центре Луцка полиция и Служба безопасности Украины открыли уголовные производства по нескольким статьям Уголовного кодекса — по ч. 2 ст. 147 (захват заложников), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами), ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), ст. 258 (террористический акт).